Требуется рерайт текстов об упаковочной продукции

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Завершен21 заявка213 просмотров

Требуется рерайт 4-х текстов об упаковочной продукции

Подробное ТЗ в наличии.

Сроки - до 30 апреля

Оплата - 70р./1000збп. Webmoney R кошелёк

10 лет назад
olofsson
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
10 лет назад
$20
2 дня
И снова блестяще... уникальность, сроки, соблюдение ТЗ. Всё на уровне!
Еще раз с радостью поработала с заказчиком. Очень приятный во всех смыслах - рекомендую! Четко поставлена задача, быстрая проверка. Немного не так поняла ТЗ - все спокойно объяснил и подсказал. Оплата моментально после принятия работы. Одно удовольствие так работать!

Заявки фрилансеров

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
10 лет назад