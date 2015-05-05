Форум автомобильно-бытовой тематики. Был закрыт длительное время. Сейчас есть необходимость в его реанимации. Созданы основные разделы и подразделы (возможно создание других веток). Нужно зарегистрироваться под несколькими никами и создать активность. Объявления ...
Требуется рерайт текстов об упаковочной продукции
Требуется рерайт 4-х текстов об упаковочной продукции
Подробное ТЗ в наличии.
Сроки - до 30 апреля
Оплата - 70р./1000збп. Webmoney R кошелёк
Выбранный исполнитель
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