Требуется рерайт текстов об упаковочной продукции

Еще раз с радостью поработала с заказчиком. Очень приятный во всех смыслах - рекомендую! Четко поставлена задача, быстрая проверка. Немного не так поняла ТЗ - все спокойно объяснил и подсказал. Оплата моментально после принятия работы. Одно удовольствие так работать!