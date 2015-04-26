Нужны описания для музыкального интернет-магазина

Добрый день, коллеги.

Нахожусь в поисках человека, который возьмется писать тексты в закладку "Описание" для товаров в ИМ музыкальных инструментов. Поэтому особое внимание буду обращать на тех кандидатов, которые сами играют и знакомы с темой.

Работа строится следующим образом:

1) В начале месяца с меня файл Excel со списком товаров. Это и инструменты, и аксессуары, и всякие интересные примочки.

2) Вы находите информацию в поисковике и делаете рерайт описания. Технические характеристики писать не нужно. Ключевики писать не нужно. Добавлять мета-теги не нужно.

3) В пятницу высылаете все, что смогли написать. Я проверяю. Сдаю контент-менеджеру.

4) В районе 25-28 чисел я сдаю отчет за нас двоих.

5) Оплату переводят в районе 10-15 числа следующего месяца мне на карту. Поэтому желательно, чтобы вы были из России и могли принимать переводы на банковскую карту. Процент за перевод беру на себя - вы получаете чистую сумму, которую заработали.

ПОЧЕМУ РАБОТА ПОСТРОЕНА ТАКИМ ОБРАЗОМ

К сожалению, я не могу работать по предоплате, потому что с магазином работаю по договору, каждый месяц подписываю акт сдачи работ и получаю оплату раз в месяц. Кого это смущает, ничем помочь не могу.

ПО ПОВОДУ ЦЕНЫ

Могу платить 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Поэтому мой проект подходит для тех, кто начинает работать в этой сфере или уже хочет постепенно расти. Особых придирок нет - главное, чтобы описание товара действительно соответствовало этому товару. Иначе нам с вами просто не заплатят (в команде магазина требовательные бренд-менеджеры).

В общем, кто готов подзароботать и получить от меня несколько бесплатных консультаций, прошу оставлять свои заявки.