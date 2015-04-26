Написание статей

$9
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  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужен рерайтер, нужно написать 18 статей по 500 символов. тиматика статей, автозапчасти. 18 статей нужно на сегодня-завтра, в дальнейшем нужно будет в день писать по 3 статьи.

Написание статей
10 лет назад
igoriborodin
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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