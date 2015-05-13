Продающая статья в журнал

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Завершен1 заявка96 просмотров

Требуется написать продающую статью на тему шиномонтажа, от 3 до 4 тысяч знаков. И статью в журнал о возможности прохождения ТО гарантийного авто на любом СТО, от 4 до 5 тысяч знаков.

10 лет назад
kasatka_girl
Татьяна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
$200
2 дня
Александр очень ответственно подошел к данному проекту, вникнув в тему, он написал отличную статью, как в журнал, так и на тему услуги шиномонтажа. Несмотря на то, что в первом случае требовались определенные правки, исполнитель откорректировал статью таким образом, чтобы она нравилась заказчику. Вторая статья была принята без каких-либо изменений. Сроки и иные договоренности – соблюдены. Понравилось так то, что исполнитель готов идти на встречу и положительно рассматривать предложенный бюджет. Сотрудничество продолжаем. Мои рекомендации.
Очень приятно работать с Татьяной. Она зарекомендовала себя ответственным и пунктуальным заказчиком. Оперативно поддерживает связь, разъясняет возникшие вопросы и без задержек производит оплату. Благодарю за проект, мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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