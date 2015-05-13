Продающая статья в журнал

Александр очень ответственно подошел к данному проекту, вникнув в тему, он написал отличную статью, как в журнал, так и на тему услуги шиномонтажа. Несмотря на то, что в первом случае требовались определенные правки, исполнитель откорректировал статью таким образом, чтобы она нравилась заказчику. Вторая статья была принята без каких-либо изменений. Сроки и иные договоренности – соблюдены. Понравилось так то, что исполнитель готов идти на встречу и положительно рассматривать предложенный бюджет. Сотрудничество продолжаем. Мои рекомендации.