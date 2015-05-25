Необходимо написать 2 обзора на тему SkyForge Online (MMORPG) по 1500 зн. (1 - положительный, 2 - отрицательный). Оплата: 120-150 руб/1000зн. Сроки и аванс по договоренности.
Рерайт англ статей
Оплата — не больше 2$
(кто согласится на меньшую оплату, походу и будет выбран исполнителем)
ПРимер текста в приложении.
Объем на перспективу — 50 статей
Сейчас начинаем с 5
Скроки — не спеша в течении 5дней
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