Редактирование и написание текстов

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Закрыт28 заявок414 просмотров

Тематики - сми, культура, общество, история, политика и все в таком духе.

Редактирование текстов под сео-тексты, а так же написание текстов. Редактирование текста под сео - 30 руб. за текст. Написание текстов 40 руб. за 1000 знаков.

10 лет назад
parkhomets
Александр 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров