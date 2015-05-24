Оплата - не больше 2$ (кто согласится на меньшую оплату, походу и будет выбран исполнителем) ПРимер текста в приложении. Объем на перспективу - 50 статей Сейчас начинаем с 5 ...
SEO-копирайт и рерайт, тематика: напыление пенополиуретаном
Всем доброго дня и отличного настроения!
Имеется сайт по тематике утепление пенополиуретаном. Нужен будет SEO-копирайт, SEO-рерайт и просто рерайт нескольких статей, около 10 штук. Оплата по факту на карту СБ.
Скидывайте ваши цены и примеры работ в строительной тематике. Интересуют низкие цены.
Спасибо!
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