SEO-копирайт и рерайт, тематика: напыление пенополиуретаном

Всем доброго дня и отличного настроения!

Имеется сайт по тематике утепление пенополиуретаном. Нужен будет SEO-копирайт, SEO-рерайт и просто рерайт нескольких статей, около 10 штук. Оплата по факту на карту СБ.

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Спасибо!