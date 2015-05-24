SEO-копирайт и рерайт, тематика: напыление пенополиуретаном

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Завершен6 заявок221 просмотр

Всем доброго дня и отличного настроения!

Имеется сайт по тематике утепление пенополиуретаном. Нужен будет SEO-копирайт, SEO-рерайт и просто рерайт нескольких статей, около 10 штук. Оплата по факту на карту СБ.

Скидывайте ваши цены и примеры работ в строительной тематике. Интересуют низкие цены.

Спасибо!

10 лет назад
alyona_grig
Алена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

sasha2007
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Наталья быстро и качественно выполнила работу, все в срок, вопросов не возникло.
Профессионально составленное ТЗ, своевременная оплата, хорошая коммуникация. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha2007
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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