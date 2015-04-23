Копирайт (описания для товаров – техника)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок228 просмотров

В поисках нескольких копирайтеров для описания товаров.

Всего 466 товаров, также 50 статей.

Товары по 1000симв. статьи – 3000 симв.

Ценник обсуждаем.

Требования:

1. Мужчина, опыт в копирайтинге не менее 3х лет

2. В день – не менее 10к текста.

3. Способность работать по жесткому ТЗ.

ТЗ и тестовое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1NljfGFTN1lRO1RscgV-lgEUfXfHQweFuZERN3LDdEzo/edit

Обязательное тестовое задание, единое для всех.

Сделать описание 1 товара с учетом ТЗ.

В ответе жду скайп.

10 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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