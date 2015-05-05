Требуется рерайт 3-х текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен37 заявок329 просмотров

Основное направление деятельности - продажа хлебобулочных и кондитерских изделий глубокой заморозки европейского и российского производства

подробное ТЗ в наличии

оплата webmoney R кошелёк - 70р./1000збп.

10 лет назад
olofsson
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
10 дней
Алексей выполнил задание точно в сроки с соблюдением ТЗ. Тексты приятно и легко читаются! Буду обращаться ещё!
Все просто великолепно!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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