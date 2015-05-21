Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке. В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. ...
Рерайт текста
Нужен человек для написания уникальных текстов по тематике недвижимости Казахстана. Объем:каждый день с пн по пт по 1-2 статьи, 600-650 символов без пробелов - 20 рублей.
Ссылки сайтов для рерайта предоставляю, оплата электронные деньги по результату работы. Проверка статей антиплагиатом.
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