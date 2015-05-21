Рерайт текста

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Завершен6 заявок387 просмотров

Нужен человек для написания уникальных текстов по тематике недвижимости Казахстана. Объем:каждый день с пн по пт по 1-2 статьи, 600-650 символов без пробелов - 20 рублей.

Ссылки сайтов для рерайта предоставляю, оплата электронные деньги по результату работы. Проверка статей антиплагиатом.

10 лет назад
galie888
Юлия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$4
4 дня
Галина прекрасный исполнитель и грамотный копирайтер. Работа выполнена отлично, все без ошибок. Надеюсь будем сотрудничать.)
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад

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