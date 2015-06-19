Сео-копирайтинг для сайта бюро переводов

Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке.

В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. Если посчитаете это некорректным, я его удалю). Также прилагается приблизительная структура сайта. в качестве теста прошу написать текст до 900 знаков для страницы "Юридические переводы".

Тесты высылайте, пожалуйста, на почту. Туда же высылайте, пожалуйста, ссылки на портфолио и предложения по ценам.