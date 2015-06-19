Сео-копирайтинг для сайта бюро переводов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок426 просмотров

Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке.

В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. Если посчитаете это некорректным, я его удалю). Также прилагается приблизительная структура сайта. в качестве теста прошу написать текст до 900 знаков для страницы "Юридические переводы".

Тесты высылайте, пожалуйста, на почту. Туда же высылайте, пожалуйста, ссылки на портфолио и предложения по ценам.

10 лет назад
deirdnepr
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за работу!
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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