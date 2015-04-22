Автор для сайта эзотерической тематики

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Закрыт51 заявка678 просмотров

Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по эзотерической тематике.

С меня:

1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю;

2) Подробное и понятное ТЗ;

3) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно — как вам удобнее.

С вас:

1) Структурированные, хорошо оформленные тексты. Разбитие текста на подзаголовки. Списки, сноски, цитаты;

2) Понимание темы;

3) Качественный рерайт с нескольких источников.

Пожалуйста, напишите насколько вы разбираетесь в тематике. Рассматриваю заявки до 50 рублей за 1000 символов без пробелов.

10 лет назад
zaschto
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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