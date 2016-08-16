Здравствуйте. Требуется человек для выкладки и оформления 100 статей на сайт строительной тематики на вордпрессе. Нужно будет: 1. Придумать и прописать тайтл и заголовок по правилам, которые будут даны в ТЗ; 2. Подобрать картинки; 3. Подобрать видео с ютуба; 4. ...