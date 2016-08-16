zaschto

Кирилл Непомнящих zaschto

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Бот для сайта

    Здравствуйте. Нужен бот для сайта [url=https://www.g2g.com/]https://www.g2g.com/[/url]. Бот должен быть способен анализировать разделы сайта по примеру [url=https://www.g2g.com/wow-classic-eu/gold-27815-27817]https://www.g2g.com/wow-classic-eu/gold-27815-27817[/url] и подрезать цену продавцов, которые стоят выше моего аккаунта (имеют меньшую цену за единицу товара), на минимальное значение чтобы мой аккаунт переместился ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн двух сайтов

    $550

    Здравствуйте. Нужен дизайн для двух сайтов медицинской тематики. Главная + рубрика + статья + страница сервиса. Примеры и подробное ТЗ имеется. Сайты по одному макету, но разные элементы. Работа в рамках четкой договоренности по стоимости и ...

    Дизайн сайтов69 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корректор/редактор для статей медицинской тематики

    Здравствуйте. Требуется вычитка статей примерно на 30к символов. С вас потребуется вычитывать и исправлять ошибки в текстах (как орфографические и пунктуационные, так и смысловые и стилистические). Оплата яндекс деньги, 15 рублей за 1000 символов без пробелов.

    Редактирование и Корректура20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Автор (рерайтер) для сайта медицинской тематики

    Здравствуйте. Требуется автор(рерайт) для постоянных заказов по медицинской тематике, а конкретно беременности. С меня: 1) Постоянные объемы, от 50к знаков в неделю; 2) Хорошие и легко вписываемые ключевики; 3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов"; 4) Оплата яндексами. ...

    Рерайтинг33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновить дизайн

    $200

    Здравствуйте. В наличии сайт эзотерической тематики с дизайном 2014 года. Требуется обновить и доработать, отрисовать новые иконки для пунктов, сделать нормальную мобильную версию. Оплата яндекс/вебмани.

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн сайта. 1. Отрисовать главную и 3 внутренних страницы (категории, статьи, 404); 2. Сделать логотип; 3. Сделать несколько специальных блоков, которые будут включать в себя какую-либо важную текстовую информацию; 4. Оформить подзаголовки h1, h2, h3, h4, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн сайта. 1. Отрисовать главную и 3 внутренних страницы (категории, статьи, 404); 2. Сделать логотип; 3. Сделать несколько специальных блоков, которые будут включать в себя какую-либо важную текстовую информацию; 4. Оформить подзаголовки h1, h2, h3, h4, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редактор/корректор

    Здравствуйте. Требуется редактор/корректор текстов. С вас: 1. Филологичечкое образование; 2. Проверка стилистики, грамматики, опечаток, удобочитаемости; 3. Опыт приветствуется. С меня: 1. Выплаты на вебмани и яндексы; 2. Ежедневный объём 25к-30к символов без пробелов; 3. Удобная система работы. Рассматриваю заявки до 15 рублей за 1000 ...

    Редактирование и Корректура62 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автор для сайта по тематике "дети"

    Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по тематике "дети". С меня: 1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю; 2) Подробное и понятное ТЗ; 3) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно — как вам удобнее. С вас: 1) Структурированные, хорошо ...

    Копирайтинг132 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется выкладка и оформление статей на сайт

    Здравствуйте. Требуется человек для выкладки и оформления 100 статей на сайт строительной тематики на вордпрессе. Нужно будет: 1. Придумать и прописать тайтл и заголовок по правилам, которые будут даны в ТЗ; 2. Подобрать картинки; 3. Подобрать видео с ютуба; 4. ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Автор для сайта эзотерической тематики

    Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по эзотерической тематике. С меня: 1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю; 2) Подробное и понятное ТЗ; 3) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно — как вам удобнее. С вас: 1) Структурированные, хорошо ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ответы на вопросы на сайте медицинской тематики

    Здравствуйте. Требуется человек для ответа на вопросы посетителей медицинского сайта урологической тематики, всего 100 штук. Пример вопроса: «После операции… методом ТУР произошла ретроградная эякуляции и сужение мочеиспускательного канала. Есть ли способы (хирургические или консервативные) лечения ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта медицинской тематики

    $400

    Здравствуйте. Требуется сделать дизайн информационного сайта медицинской тематики. Макеты в приложении. Будут предоставлены ТЗ и примеры по каждому блоку. Всего нужно отрисовать 3 страницы: главная, рубрика, статья.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайтер для сайта о насекомых и их дезинсекции

    Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по тематике насекомых и избавления/дезинсекции от них. С меня: 1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю. 2) Хорошие и легко вписываемые ключевики. 3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов». 4) ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Здравствуйте. Нужно сделать дизайн, который можно было бы использовать на статейном сайте любой тематики. Что-то типа временного дизайна, который будет использовать на первых порах работы сайта. Требуется: 1. Нарисовать главную, страницу рубрик, страницу со статьёй; 2. Оформить h1, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Выкладка статей на сайт

    $100

    Требуется контент менеджер для выкладывания статей на сайт со следующими требованиями: 1. Проверить количество вхождений ключевиков. Если есть лишние вхождения, то убрать, если наоборот, то дописать (количество вхождений будет написано в статье); 2. Придумать заголовок к статье, ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент менеджер

    $275

    Требуется контент менеджер для выкладывания статей на сайт со следующими требованиями: 1. Проверить количество вхождений ключевиков. Если есть лишние вхождения, то убрать, если наоборот, то дописать (количество вхождений будет написано в статье); 2. Придумать заголовок к статье, ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент менеджер

    $275

    Требуется контент менеджер для выкладывания статей на сайт со следующими требованиями: 1. Проверить количество вхождений ключевиков. Если есть лишние вхождения, то убрать, если наоборот, то дописать (количество вхождений будет написано в статье); 2. Придумать заголовок к статье, ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
runphp
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$5
10 баллов
3 года назад
Бот для сайта
Рад был знакомству и сотрудничеству, четкое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Аркадий выполнил всё раньше срока. Все пожелания учитывает, правки вносит. На связи 24.7
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Все было хорошо. Хоть и давно это было) Обращайтесь смело.
Работа была сделана хорошо, но с большими задержками.
Ответный отзыв
ayurovaviki
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Редизайн сайта эзотерической тематики
Замечательный заказчик, всегда на связи, адекватный, вежливый.
Виктория всё сделала хорошо, правки вносились быстро. Всегда на связи. Цена/качество просто отличное.
Ответный отзыв
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта
Хороший заказчик. Был интересный проект. Спасибо.
Работа была сделана хорошо, но с с месячной задержкой.
Ответный отзыв
Kmelka
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$74
10 баллов
8 лет назад
Требуется выкладка и оформление статей на сайт
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи.
Сроки несколько раз задерживались, но сама работа была выполнена качественно и по ТЗ.
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