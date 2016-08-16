Здравствуйте. Нужен бот для сайта [url=https://www.g2g.com/]https://www.g2g.com/[/url]. Бот должен быть способен анализировать разделы сайта по примеру [url=https://www.g2g.com/wow-classic-eu/gold-27815-27817]https://www.g2g.com/wow-classic-eu/gold-27815-27817[/url] и подрезать цену продавцов, которые стоят выше моего аккаунта (имеют меньшую цену за единицу товара), на минимальное значение чтобы мой аккаунт переместился ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $550
Здравствуйте. Нужен дизайн для двух сайтов медицинской тематики. Главная + рубрика + статья + страница сервиса. Примеры и подробное ТЗ имеется. Сайты по одному макету, но разные элементы. Работа в рамках четкой договоренности по стоимости и ...Дизайн сайтов69 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Требуется вычитка статей примерно на 30к символов. С вас потребуется вычитывать и исправлять ошибки в текстах (как орфографические и пунктуационные, так и смысловые и стилистические). Оплата яндекс деньги, 15 рублей за 1000 символов без пробелов.Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Требуется автор(рерайт) для постоянных заказов по медицинской тематике, а конкретно беременности. С меня: 1) Постоянные объемы, от 50к знаков в неделю; 2) Хорошие и легко вписываемые ключевики; 3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов"; 4) Оплата яндексами. ...Рерайтинг33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть дизайн в псд, нужна верстка для вордпресса. 4 страницы, десктоп + мобильные. Сайт уже существует, тематика эзотерическая. Есть некоторые нестандартные элементы.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужно переделать главную + 3 внутренних, подробнее в ТЗЗавершен7 лет назад
- $200
Здравствуйте. В наличии сайт эзотерической тематики с дизайном 2014 года. Требуется обновить и доработать, отрисовать новые иконки для пунктов, сделать нормальную мобильную версию. Оплата яндекс/вебмани.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн сайта. 1. Отрисовать главную и 3 внутренних страницы (категории, статьи, 404); 2. Сделать логотип; 3. Сделать несколько специальных блоков, которые будут включать в себя какую-либо важную текстовую информацию; 4. Оформить подзаголовки h1, h2, h3, h4, ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн сайта. 1. Отрисовать главную и 3 внутренних страницы (категории, статьи, 404); 2. Сделать логотип; 3. Сделать несколько специальных блоков, которые будут включать в себя какую-либо важную текстовую информацию; 4. Оформить подзаголовки h1, h2, h3, h4, ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Требуется редактор/корректор текстов. С вас: 1. Филологичечкое образование; 2. Проверка стилистики, грамматики, опечаток, удобочитаемости; 3. Опыт приветствуется. С меня: 1. Выплаты на вебмани и яндексы; 2. Ежедневный объём 25к-30к символов без пробелов; 3. Удобная система работы. Рассматриваю заявки до 15 рублей за 1000 ...Редактирование и Корректура62 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по тематике "дети". С меня: 1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю; 2) Подробное и понятное ТЗ; 3) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно — как вам удобнее. С вас: 1) Структурированные, хорошо ...Копирайтинг132 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек для выкладки и оформления 100 статей на сайт строительной тематики на вордпрессе. Нужно будет: 1. Придумать и прописать тайтл и заголовок по правилам, которые будут даны в ТЗ; 2. Подобрать картинки; 3. Подобрать видео с ютуба; 4. ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по эзотерической тематике. С меня: 1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю; 2) Подробное и понятное ТЗ; 3) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно — как вам удобнее. С вас: 1) Структурированные, хорошо ...Копирайтинг51 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек для ответа на вопросы посетителей медицинского сайта урологической тематики, всего 100 штук. Пример вопроса: «После операции… методом ТУР произошла ретроградная эякуляции и сужение мочеиспускательного канала. Есть ли способы (хирургические или консервативные) лечения ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $400
Здравствуйте. Требуется сделать дизайн информационного сайта медицинской тематики. Макеты в приложении. Будут предоставлены ТЗ и примеры по каждому блоку. Всего нужно отрисовать 3 страницы: главная, рубрика, статья.Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по тематике насекомых и избавления/дезинсекции от них. С меня: 1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю. 2) Хорошие и легко вписываемые ключевики. 3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов». 4) ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн, который можно было бы использовать на статейном сайте любой тематики. Что-то типа временного дизайна, который будет использовать на первых порах работы сайта. Требуется: 1. Нарисовать главную, страницу рубрик, страницу со статьёй; 2. Оформить h1, ...Завершен10 лет назад
- $100
Требуется контент менеджер для выкладывания статей на сайт со следующими требованиями: 1. Проверить количество вхождений ключевиков. Если есть лишние вхождения, то убрать, если наоборот, то дописать (количество вхождений будет написано в статье); 2. Придумать заголовок к статье, ...Завершен10 лет назад
- $275
Требуется контент менеджер для выкладывания статей на сайт со следующими требованиями: 1. Проверить количество вхождений ключевиков. Если есть лишние вхождения, то убрать, если наоборот, то дописать (количество вхождений будет написано в статье); 2. Придумать заголовок к статье, ...Завершен10 лет назад
- $275
Требуется контент менеджер для выкладывания статей на сайт со следующими требованиями: 1. Проверить количество вхождений ключевиков. Если есть лишние вхождения, то убрать, если наоборот, то дописать (количество вхождений будет написано в статье); 2. Придумать заголовок к статье, ...Завершен10 лет назад