Дизайн сайта медицинской тематики

$400
Дизайн сайтовЗавершен68 заявок428 просмотров
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Здравствуйте. Требуется сделать дизайн информационного сайта медицинской тематики. Макеты в приложении. Будут предоставлены ТЗ и примеры по каждому блоку. Всего нужно отрисовать 3 страницы: главная, рубрика, статья.

Дизайн сайта
9 лет назад
zaschto
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
web-leonik
Владимир 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$200
7 дней
Качество работы нормально. Сроки соблюдались, пропаданий в оффлайн не было. Замечания учитывались и доработки вносились без проблем.
Кирилл предоставил детальное ТЗ с примерами, не пропадал со связи в процессе работы, с оплатой не было никаких проблем. Рекомендую и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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