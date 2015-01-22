Дизайн сайта медицинской тематики

Требуется простой дизайн сайта по утепление, примерно вот такого уровня. http://goo.gl/K6GMog Сcылку на лучшие ваши примерыработы указывайте в заявке. Сcылку на все портфолио оставлять не надо. Без примеров заявка не интересна. Бюджет примерно составляет 3тыс. рублей на 2 страницы. ...
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Здравствуйте. Требуется сделать дизайн информационного сайта медицинской тематики. Макеты в приложении. Будут предоставлены ТЗ и примеры по каждому блоку. Всего нужно отрисовать 3 страницы: главная, рубрика, статья.
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