Требуется простой дизайн сайта по утепление, примерно вот такого уровня. http://goo.gl/K6GMog Сcылку на лучшие ваши примерыработы указывайте в заявке. Сcылку на все портфолио оставлять не надо. Без примеров заявка не интересна. Бюджет примерно составляет 3тыс. рублей на 2 страницы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн тур портала laim .by
Перерисовать все страницы.
При рисовании дизайна желательно орентироваться на релакс бай.
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