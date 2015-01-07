Нужно сделать новый дизайн детского сайта ochudo.com, то есть сделать более воздушным, детским и праздничным. Присылайте ссылки на свое портфолио проектов именно детской тематики на электронную почту, которая указана в контактах или в личные в сообщения.

Уважайте мое и свое время. Письма, написанные в стиле "посмотрите все мое портфолио и примите решение" рассматривать не буду. Интересует дизайнер с опытом работы именно в детской тематике (детские развлекательные центры, праздники, аниматоры и т.д.)