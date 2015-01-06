Требуется редизайн сайта.

Добрый вечер,нужно разработать дизайн группы по фирменному стилю,включая меню.Всё предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два сайта. Нужны редизайны.
1) www.tiamo.od.ua (prestashop ver.PrestaShop™ 1.5.4.1)
2) www.Medpunkt.in.ua (wordpress версия 3.5)
По возможности ответьте кратко:
(ЗА КРАТКОСТЬ РЕАЛЬНО БУДУ БЛАГОДАРЕН)
1) Цена разработки
2) сроки переделывания дизайна (хотя бы ориентировочно)
3) примеры шаблонов, которые вы могли бы предложить...(либо ткните 4-5 примеров, я выберу что-то понравившееся)
Оба сайта - медицинской тематики. Клиентуру вы представляете сами. Конкурентов тоже легко увидеть в интернете.
Особых идей на этот счет нету. Увижу красивый и запоминающийся дизайн - однозначно возьму в работу.
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