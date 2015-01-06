Требуется редизайн сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка425 просмотров
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Есть два сайта. Нужны редизайны.

1) www.tiamo.od.ua (prestashop ver.PrestaShop™ 1.5.4.1)

2) www.Medpunkt.in.ua (wordpress версия 3.5)

По возможности ответьте кратко:

(ЗА КРАТКОСТЬ РЕАЛЬНО БУДУ БЛАГОДАРЕН)

1) Цена разработки

2) сроки переделывания дизайна (хотя бы ориентировочно)

3) примеры шаблонов, которые вы могли бы предложить...(либо ткните 4-5 примеров, я выберу что-то понравившееся)

Оба сайта - медицинской тематики. Клиентуру вы представляете сами. Конкурентов тоже легко увидеть в интернете.

Особых идей на этот счет нету. Увижу красивый и запоминающийся дизайн - однозначно возьму в работу.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
mazaalay
Евгений 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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