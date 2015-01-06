Требуется редизайн сайта.

Читайте задание внимательно пожалуйста!) Нужен сайт под ключ, а не дизайн отдельно, тексты отдельно и т.д. Есть сайт: http://potolkivdom.ru/ Он на системе nethouse.ru Его нужно "прокачать" по полной, чтобы сайт выглядел солидно, нормально, чтобы пошли заявки и звонки ...