Дизайн сайта на тему здоровья глаз

Дизайн сайтовЗавершен50 заявок300 просмотров
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Требуется несложный дизайн для сайта о здоровье глаз. Дизайн будет верстаться под блог на Wordpress. Прошу это учесть.

Дизайн сайта
9 лет назад
IgorekSEO
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$80
2 дня
Анжелика - ответственный и очень грамотный исполнитель. Сотрудничеством с дней доволен.
Отличный заказчик! Рекомендую!
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