Прототипирование дизайна нескольких страниц партнёрской программы

# 1 — $ 50 # 2 — $ 5 # 3 — $ 5

Для проекта apprating.ru требуется прототипирование нового дизайна.

Данный сервис позволяет владельцам смарт-устройств на IOs и Android зарабатывать на установке и комментировании разнообразных приложений, а авторам таких приложений рекламировать их и накручивать их рейтинг. Помимо авторов, сервисом широко пользуются посредники для рекламы чужих приложений.

На текущий момент сервис имеет самую большую базу клиентов и исполнителей, но реализован плохо. Кроме того, начали появляться конкуренты.

Поэтому мы решили полностью переписать весь сервис с нуля, с учётом выявленных ошибок.

Чтобы вернуть себе лидерство.

И для фактически нового сервиса - нам нужен новый дизайн.

Проблема в том, что мы сами толком не знаем, что именно нам нужно :)

Поэтому решено провести конкурс на создание прототипов двух-трёх страниц нового дизайна

по озвученным нами хотелкам.

Под прототипами понимаются как эскизы, мокапы и прочие наброски, так и более детализированные

варианты. Понятно, что чем детализированнее нарисована страница - тем выше шанс на победу.

Работы оцениваются по следующим критериям:

1). Субъективное мнение нашей команды

2). Степень детализации и продуманности

3). Ваша готовность создать полноценный дизайн для всего проекта, в случае,

если ваш прототип окажется победителем. (Нарисовать всё под вёрстку, включая фавиконки,

и шаблон для email писем).

4). Стоимость пункта 3 в вашем исполнении.

Хотелки:

1). Дизайн должен быть интересным и современным

2). Приветсвуются информационные вставки, обнавляющиеся в реалтайме.

Например:

наши пользователи установилии N тысяч приложений,

Y миллионов рублей выплачено нашим пользователям,

Количество исполнителей X

и т.д.

3). Нужно посмотреть на наших конкурентов. И сделать лучше :)

Конкуренты _appcent.ru и _advertmobile.ru

Страницы:

1). Главная. Следует помнить, что сайт будет оптимизирован для мобильных устройств.

Рисоваться и верстаться будет адаптивно, по сетке. Поэтому и прототип должен это учитывать.

2). Кабинет рекламодателя http://joxi.ru/LmG3KYVfgxz7ml

А так он выглядит сейчас http://joxi.ru/EA4pGJNuvJkyAb

Это главная страница на которой должна быть доступна вся основная информация по заказам.

3). Страница создания заказов http://joxi.ru/DrlODwafGWzJAP Это просто аккуратная форма.

Итого - прототипы трёх страничек + информация о ваших пожеланиях, если вы готовы будете реализовать сам дизайн.