я ищу человека, или команду, которые готовы «под ключ» реализовать одностраничные сайты с гарантией конверсии. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продаваться с лендингов будут туристические услуги. Исполнители без портфолио не рассматриваются. Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в страны, ...
Прототипирование дизайна нескольких страниц партнёрской программы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта apprating.ru требуется прототипирование нового дизайна.
Данный сервис позволяет владельцам смарт-устройств на IOs и Android зарабатывать на установке и комментировании разнообразных приложений, а авторам таких приложений рекламировать их и накручивать их рейтинг. Помимо авторов, сервисом широко пользуются посредники для рекламы чужих приложений.
На текущий момент сервис имеет самую большую базу клиентов и исполнителей, но реализован плохо. Кроме того, начали появляться конкуренты.
Поэтому мы решили полностью переписать весь сервис с нуля, с учётом выявленных ошибок.
Чтобы вернуть себе лидерство.
И для фактически нового сервиса - нам нужен новый дизайн.
Проблема в том, что мы сами толком не знаем, что именно нам нужно :)
Поэтому решено провести конкурс на создание прототипов двух-трёх страниц нового дизайна
по озвученным нами хотелкам.
Под прототипами понимаются как эскизы, мокапы и прочие наброски, так и более детализированные
варианты. Понятно, что чем детализированнее нарисована страница - тем выше шанс на победу.
Работы оцениваются по следующим критериям:
1). Субъективное мнение нашей команды
2). Степень детализации и продуманности
3). Ваша готовность создать полноценный дизайн для всего проекта, в случае,
если ваш прототип окажется победителем. (Нарисовать всё под вёрстку, включая фавиконки,
и шаблон для email писем).
4). Стоимость пункта 3 в вашем исполнении.
Хотелки:
1). Дизайн должен быть интересным и современным
2). Приветсвуются информационные вставки, обнавляющиеся в реалтайме.
Например:
наши пользователи установилии N тысяч приложений,
Y миллионов рублей выплачено нашим пользователям,
Количество исполнителей X
и т.д.
3). Нужно посмотреть на наших конкурентов. И сделать лучше :)
Конкуренты _appcent.ru и _advertmobile.ru
Страницы:
1). Главная. Следует помнить, что сайт будет оптимизирован для мобильных устройств.
Рисоваться и верстаться будет адаптивно, по сетке. Поэтому и прототип должен это учитывать.
2). Кабинет рекламодателя http://joxi.ru/LmG3KYVfgxz7ml
А так он выглядит сейчас http://joxi.ru/EA4pGJNuvJkyAb
Это главная страница на которой должна быть доступна вся основная информация по заказам.
3). Страница создания заказов http://joxi.ru/DrlODwafGWzJAP Это просто аккуратная форма.
Итого - прототипы трёх страничек + информация о ваших пожеланиях, если вы готовы будете реализовать сам дизайн.
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