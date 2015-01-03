Создание сайтов "под ключ"

Приветствую, Уважаемые дизайнеры! Требуется придумать и собрать шапку для сайта-визитки адвоката. Размеры шапки: 1100 *220 pix Стиль шапки: строгий, лёгкий, гармоничный Макет сайта во вложении. Сроки: 1-2 дня. Благодарю за внимание!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
я ищу человека, или команду,
которые готовы «под ключ» реализовать одностраничные сайты
с гарантией конверсии.
Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика.
Продаваться с лендингов будут туристические услуги.
Исполнители без портфолио не рассматриваются.
Необходимы лендинги:
1. Для продажи туров в страны, например «Туры в Тайланд»
2. Для продажи туров по направлению, например «Санаторное лечение в России»
Также заинтересована в настройке рекламной кампании в Яндексе.
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