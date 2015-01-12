Доработка дизайн лендинга.

$20
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок191 просмотр
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Доброго времени суток!

Есть готовый дизайн лендинга. Исходники в PSD. Также приложил примеры готовых домов, исполнителю смогу скинуть ещё фото домов.

Нужно внести следующие исправления.

1) Название компании - ФартСтрой, можно без лого.

2) Поменять картинку на главной. Должны быть тематическое изображение или несколько изображений кирпичных домов из облицовочного кирпича.

3) В «смени однушку на комфортный коттедж» нужно внести следующие изменения:

Там будут располагаться уже готовые дома на продажу. Сейчас есть 4 готовых дома. У каждого дома должна быть возможность просмотреть 2-3 фотографии его.

Т.е. вместо "из бруса", "кирпичные", "каркасные", "таунхаусы" будут отображаться уже готовые дома. При нажатии на стрелки сам дом остаётся, меняются картинки с изображением этого дома (картинки есть), само описание дома и его стоимость остаются при этом.

4) Поменять иконки с преимуществами. Эти не смотрятся.

Преимущества:

Преимущества:

1) Рядом с городом

2) Быстрые сроки строительства от 2 месяцев

3) Поэтапная оплата

4) Собственное производство материалов

5) Коммуникации под ключ (канализация, газ, свет)

6) Гарантия 3 года

7) Индивидуальное проектирование

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Бюджет 1000 рублей

Дизайн лендинга
9 лет назад
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
scoutori
Виталий 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
3 дня
Заказывал редизайн лендинга. В оговорённый срок Виталий качественно выполнил проект. Работа выполнена на высоком уровне, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, который прекрасно знает чего хочет. Четкое задание. Постоянная доступность. Быстрая оплата работы. Приятно работать с такими людьми. Очень рекомендую всем к сотрудничеству!
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