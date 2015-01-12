Доработка дизайн лендинга.

Для demet.com.ua необходимо: 1. Сделать новый логотип. 2. Значок корзины справа вверху сделать больше и красивее. 3. Фавикон (запоминающийся). 4. Все это необходимо разместить на сайте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть готовый дизайн лендинга. Исходники в PSD. Также приложил примеры готовых домов, исполнителю смогу скинуть ещё фото домов.
Нужно внести следующие исправления.
1) Название компании - ФартСтрой, можно без лого.
2) Поменять картинку на главной. Должны быть тематическое изображение или несколько изображений кирпичных домов из облицовочного кирпича.
3) В «смени однушку на комфортный коттедж» нужно внести следующие изменения:
Там будут располагаться уже готовые дома на продажу. Сейчас есть 4 готовых дома. У каждого дома должна быть возможность просмотреть 2-3 фотографии его.
Т.е. вместо "из бруса", "кирпичные", "каркасные", "таунхаусы" будут отображаться уже готовые дома. При нажатии на стрелки сам дом остаётся, меняются картинки с изображением этого дома (картинки есть), само описание дома и его стоимость остаются при этом.
4) Поменять иконки с преимуществами. Эти не смотрятся.
Преимущества:
Преимущества:
1) Рядом с городом
2) Быстрые сроки строительства от 2 месяцев
3) Поэтапная оплата
4) Собственное производство материалов
5) Коммуникации под ключ (канализация, газ, свет)
6) Гарантия 3 года
7) Индивидуальное проектирование
Лестницу убрать.
На отзывах цену убрать
Добавить блок с сертификатами под «наши партнёры», карту убрать.
в конце сайта добавить форму обратной связи.
В футере добавить надпись "политика конфиденциальности"
Бюджет 1000 рублей
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