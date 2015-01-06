Сайт под ключ Натяжные потолки + SEO

Читайте задание внимательно пожалуйста!) Нужен сайт под ключ, а не дизайн отдельно, тексты отдельно и т.д.

Есть сайт: http://potolkivdom.ru/

Он на системе nethouse.ru

Его нужно "прокачать" по полной, чтобы сайт выглядел солидно, нормально, чтобы пошли заявки и звонки (директ не нужен, нужно именно SEO)!

Мы являемся дилерами Frans.ru - именно на это нужно обратить внимание, т.к. potolkivdom.ru будет работать по системе дропшиппинга (в Новосибирске), своего товара и услуг нет, все заказы будут переадресовываться во Frans.ru, именно поэтому нужно учитывать что есть у франстудио и что должно быть на нашем сайте. Смогу консультировать по этим вопросам.

Нужен продающий дизайн (но фон белый). Под дизайном понимаем - лого + баннеры на главной + какие-то внутренние элементы страниц, общее оформление. В общем чтобы все это выглядело аккуратно, красиво..

Под SEO понимаем заполнение всех Meta-тегов, создание контента по семантическому ядру, прописывание ALT для всех присутствующих изображений, человекопонятные урлы там где это возможно и т.д.. Нужна только внутренняя оптимизация сайта, никаких внешних манипуляций не нужно!

Очень хорошо знаю систему nethouse.ru - смогу консультировать по многим вопросам относительно конструктора. Сайт должен быть именно на этой системе! Другие CMS не рассматриваются.

Оплата на вебмани по факту выполнения, можно раздробить на несколько платежей. Так же хороший отзыв за хорошую работу.

Сроки 1 месяц. Пишите заявки, указывайте примерную стоимость, общение только в личке веблансер.