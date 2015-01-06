Дизайн шапки сайта и логотип фирмы

Есть сайт с "прискорбной" шапкой и таким же логотипом, необходимо их заменить, на что-нибудь более солидное!

Тематика сайта - загородное малоэтажное строительство!

Требования к шапке:

- Шапка имеет размер - ширина - 1200 точек.

- высота не более 250 точек, можно меньше.

- Шапка должна содержать два номера телефона и адрес электронной почты, с возможностью их самостоятельного редактирования.

- Дизайн шапки должен гармонично сочетаться с цветом горизонтального меню, сейчас она черная, цвет меню нужно подобрать по приятнее.

Требования к логотипу:

В логотипе желательно использовать изображение, которое в прикрепленном фале и название фирмы.

Отобразить род нашей деятельности можно, или на шапке, или на логотипе, на ваше усмотрение.