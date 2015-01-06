Дизайн шапки сайта и логотип фирмы

Читайте задание внимательно пожалуйста!) Нужен сайт под ключ, а не дизайн отдельно, тексты отдельно и т.д. Есть сайт: http://potolkivdom.ru/ Он на системе nethouse.ru Его нужно "прокачать" по полной, чтобы сайт выглядел солидно, нормально, чтобы пошли заявки и звонки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с "прискорбной" шапкой и таким же логотипом, необходимо их заменить, на что-нибудь более солидное!
Тематика сайта - загородное малоэтажное строительство!
Требования к шапке:
- Шапка имеет размер - ширина - 1200 точек.
- высота не более 250 точек, можно меньше.
- Шапка должна содержать два номера телефона и адрес электронной почты, с возможностью их самостоятельного редактирования.
- Дизайн шапки должен гармонично сочетаться с цветом горизонтального меню, сейчас она черная, цвет меню нужно подобрать по приятнее.
Требования к логотипу:
В логотипе желательно использовать изображение, которое в прикрепленном фале и название фирмы.
Отобразить род нашей деятельности можно, или на шапке, или на логотипе, на ваше усмотрение.
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