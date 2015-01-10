Есть два сайта. Нужны редизайны. 1) www.tiamo.od.ua (prestashop ver.PrestaShop™ 1.5.4.1) 2) www.Medpunkt.in.ua (wordpress версия 3.5) По возможности ответьте кратко: (ЗА КРАТКОСТЬ РЕАЛЬНО БУДУ БЛАГОДАРЕН) 1) Цена разработки 2) сроки переделывания дизайна (хотя бы ориентировочно) 3) примеры шаблонов, которые вы могли ...
Дизайн одностраничника для тренинга по раннему вставанию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.
И снова мне требуется профессиональный дизайн одностраничника.
Техническое задание и мокапс (ссылка на него в ТЗ) в приложении.
Cрок — 2 дня.
Цена: 4 000 рублей
2 000 предоплата.
2 000 после выполнения проекта.
Обязательно использование модульной сетки.
Дизайн выдается в PSD готовый к вёрстке.
Дизайн делать для ноутбуков, домашних ПК, для планшетов.
Для телефонов не надо, отдельную версию будем создавать.
При отправлении заявки сразу ответьте на эти вопросы, пожалуйста:
1. Что будет, если вы в срок не сдадите?
2. Что будет, если раньше срока?
3. Что будет, если я все посмотрел, вам заплатил а потом захотел поменять картинку. Сколько правок вы допускаете?
5. Укажите несколько способов связи с вами.
Я постарался описать всё, что хочу в ТЗ.
От исполнителя прошу полной отдачи в проекте.
Бонусом предоставлю отзыв в сети лид-менеджеров, в своей группе в вк (800 подписчиков), и отзыв тут.
Своевременную оплату и помощь в проекте гарантирую. Я всегда на связи.
Большое спасибо!
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Все доброго дня! Необходим дизайн для туристической компании работающей в Таиланде. Уже готовый официальный логотип компании расположенный на сайте ordinary-tours.com Требуется подобрать расцветку и стиль для нового сайта который будет хорошо сочетаться логотипом. Оценивать победителя буду по 1 ...Завершен9 лет назад
- $10
нужен дизайн для форума системы ucoz на тему кс.го нарисовать сам форум, иконки форума, логотип, вид материала форума, с правой стороны сайта сделать блок новое на форуме лучшие пользователь и форма фхода цвета лучше темного ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый вечер,нужно разработать дизайн группы по фирменному стилю,включая меню.Всё предоставлю.Закрыт9 лет назад
- $50
Необходимо произвести косметический редизайн сайта (CSS, верстка при необходимости, графика) magicsmile.cz Задача: улучшить графику на главной странице сайта, в меню, поменять шрифты, сделать редизайн страницы "контакты", добавить иконки в "службах" ( http://www.magicsmile.cz/sluzby/ ). Ждем Вашим предложенийДизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт с "прискорбной" шапкой и таким же логотипом, необходимо их заменить, на что-нибудь более солидное! Тематика сайта - загородное малоэтажное строительство! Требования к шапке: - Шапка имеет размер - ширина - 1200 точек. ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Читайте задание внимательно пожалуйста!) Нужен сайт под ключ, а не дизайн отдельно, тексты отдельно и т.д. Есть сайт: http://potolkivdom.ru/ Он на системе nethouse.ru Его нужно "прокачать" по полной, чтобы сайт выглядел солидно, нормально, чтобы пошли заявки и звонки ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется несложный дизайн для сайта о здоровье глаз. Дизайн будет верстаться под блог на Wordpress. Прошу это учесть.Завершен9 лет назад
- $50
все просто надо сделать по макету http://6zklzu.axshare.com/#p=home дизайн для лендинга. к макету есть мелкие комменты - пришлю . фото самого общежития - предоставлю.Завершен9 лет назад
вот сайты которые нравятся http://pokrishkino.by/ http://aset.by/ нужно разработать макет главной страницы в psd и 2 страницы второстепенные и сделать верстку их. тематика магазина будет шины, аккумуляторы, маслаДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт9 лет назад