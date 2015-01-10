Дизайн одностраничника для тренинга по раннему вставанию.

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

И снова мне требуется профессиональный дизайн одностраничника.

Техническое задание и мокапс (ссылка на него в ТЗ) в приложении.

Cрок — 2 дня.

Цена: 4 000 рублей

2 000 предоплата.

2 000 после выполнения проекта.

Обязательно использование модульной сетки.

Дизайн выдается в PSD готовый к вёрстке.

Дизайн делать для ноутбуков, домашних ПК, для планшетов.

Для телефонов не надо, отдельную версию будем создавать.

При отправлении заявки сразу ответьте на эти вопросы, пожалуйста:

1. Что будет, если вы в срок не сдадите?

2. Что будет, если раньше срока?

3. Что будет, если я все посмотрел, вам заплатил а потом захотел поменять картинку. Сколько правок вы допускаете?

5. Укажите несколько способов связи с вами.

Я постарался описать всё, что хочу в ТЗ.

От исполнителя прошу полной отдачи в проекте.

Бонусом предоставлю отзыв в сети лид-менеджеров, в своей группе в вк (800 подписчиков), и отзыв тут.

Своевременную оплату и помощь в проекте гарантирую. Я всегда на связи.

Большое спасибо!