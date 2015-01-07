Дизайн сайта по утеплению.

Есть два сайта. Нужны редизайны. 1) www.tiamo.od.ua (prestashop ver.PrestaShop™ 1.5.4.1) 2) www.Medpunkt.in.ua (wordpress версия 3.5) По возможности ответьте кратко: (ЗА КРАТКОСТЬ РЕАЛЬНО БУДУ БЛАГОДАРЕН) 1) Цена разработки 2) сроки переделывания дизайна (хотя бы ориентировочно) 3) примеры шаблонов, которые вы могли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется простой дизайн сайта по утепление, примерно вот такого уровня. http://goo.gl/K6GMog
Сcылку на лучшие ваши примерыработы указывайте в заявке.
Сcылку на все портфолио оставлять не надо.
Без примеров заявка не интересна.
Бюджет примерно составляет 3тыс. рублей на 2 страницы. Главная + 2 внутренние
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать новый дизайн детского сайта ochudo.com, то есть сделать более воздушным, детским и праздничным. Присылайте ссылки на свое портфолио проектов именно детской тематики на электронную почту, которая указана в контактах или в личные в ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $180
Нужно сделать адаптивный дизайн Landing Page. Тематика натяжные потолки. Обязательно показывайте ваши примеры адаптивного дизайна. Стоимость 12т.р (180$), срок 3-4 дня. Предоплата строго 10%! Заявки без примеров адаптивного дизайна отклоняю сразу!Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
редизайн сайта http://moufermer.ru/, структура та же, в шапуку добавить контакты с футера, логотип, упроситить топ меню, заменить фон, шрифт вердана. оформить сат бар и контентуню часть. как-то такДизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Все доброго дня! Необходим дизайн для туристической компании работающей в Таиланде. Уже готовый официальный логотип компании расположенный на сайте ordinary-tours.com Требуется подобрать расцветку и стиль для нового сайта который будет хорошо сочетаться логотипом. Оценивать победителя буду по 1 ...Завершен9 лет назад
- $63
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. И снова мне требуется профессиональный дизайн одностраничника. Техническое задание и мокапс (ссылка на него в ТЗ) в приложении. Cрок — 2 дня. Цена: 4 000 рублей 2 000 предоплата. 2 000 после выполнения проекта. Обязательно ...Завершен9 лет назад
- $10
нужен дизайн для форума системы ucoz на тему кс.го нарисовать сам форум, иконки форума, логотип, вид материала форума, с правой стороны сайта сделать блок новое на форуме лучшие пользователь и форма фхода цвета лучше темного ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый вечер,нужно разработать дизайн группы по фирменному стилю,включая меню.Всё предоставлю.Закрыт9 лет назад
- $50
Необходимо произвести косметический редизайн сайта (CSS, верстка при необходимости, графика) magicsmile.cz Задача: улучшить графику на главной странице сайта, в меню, поменять шрифты, сделать редизайн страницы "контакты", добавить иконки в "службах" ( http://www.magicsmile.cz/sluzby/ ). Ждем Вашим предложенийДизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад