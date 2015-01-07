Дизайн сайта по утеплению.

Человек взялся за работу, которую не смог вытянуть. Изначально получил т3, для оценки сроков и стоимости работ. После того как договорились о сроках и стоимости работ 150$ за главную. Начала урезать работу, откидывая важные пункты из согласованного Т3 по которому изначально была оценена работа в 150$ и произведена предоплата 50%=75$. На выходе получился отвратительный продукт, полностью перерисованная страница лендинга, которая была дана ему в качестве источника информации. Хотя я просил полноценный сайт. А не просил перерисовывать. На мои претензии ответил - "Я дизайнер - мне виднее)" На мои притенении, доказывает мне как лучше должно выглядеть, хотя качество работы его получилось ужасное. Абсолютно не соответствует Т3. Возврат предоплаты 50%=75$ отказался, сославшись на то что он потратил время. Хотя мое время как клиента, который ждал проект больше недели, он почему то забыл оценить и упущенную прибыль из-за простоя в работе. В данный момент собираем информацию о нем для распространения по форумам + написана будет претензия в вебмани на блокировку кошелька и предоставления его данных. Так как копия паспорта его подтверждена сервисом.