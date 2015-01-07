Дизайн сайта по утеплению.

Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок378 просмотров
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Требуется простой дизайн сайта по утепление, примерно вот такого уровня. http://goo.gl/K6GMog

Сcылку на лучшие ваши примерыработы указывайте в заявке.

Сcылку на все портфолио оставлять не надо.

Без примеров заявка не интересна.

Бюджет примерно составляет 3тыс. рублей на 2 страницы. Главная + 2 внутренние

Дизайн сайта
9 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
islanderua
Алексей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$200
12 дней
Человек взялся за работу, которую не смог вытянуть. Изначально получил т3, для оценки сроков и стоимости работ. После того как договорились о сроках и стоимости работ 150$ за главную. Начала урезать работу, откидывая важные пункты из согласованного Т3 по которому изначально была оценена работа в 150$ и произведена предоплата 50%=75$. На выходе получился отвратительный продукт, полностью перерисованная страница лендинга, которая была дана ему в качестве источника информации. Хотя я просил полноценный сайт. А не просил перерисовывать. На мои претензии ответил - "Я дизайнер - мне виднее)" На мои притенении, доказывает мне как лучше должно выглядеть, хотя качество работы его получилось ужасное. Абсолютно не соответствует Т3. Возврат предоплаты 50%=75$ отказался, сославшись на то что он потратил время. Хотя мое время как клиента, который ждал проект больше недели, он почему то забыл оценить и упущенную прибыль из-за простоя в работе. В данный момент собираем информацию о нем для распространения по форумам + написана будет претензия в вебмани на блокировку кошелька и предоставления его данных. Так как копия паспорта его подтверждена сервисом.
Сказать, что заказчик неадекватный, это ничего не сказать. Сначала обсудили, согласовали что нарисую в стиле последней iOS, попросил показать примеры, я показал ему свое портфолио, он согласился. Cделал все по ТЗ, нарисовал прототипы, думал как лучше реализовать, потратил время и сделал качественный продукт. По срокам уложился. Отправил результат работы, вот что он ответил: "В принципе от лендинга щас получилось что висит на сайте отличия нету. Много пустоты, я просил в т3 что бы поймать нужное грань, что бы не сливалось все в кучу, и в тот же момент не было пустоты. Тут нету разделения между категориями визиуального, кроме заголовков. Это тоже минус. Получился как простой лендинг, но мне нужен был лендинг-сайт, то есть что бы главная была более информативная. В целом мне не нравится." На конструктивизм заказчик не идет. Детально ему изложил почему так и так. На все отвечал: "нет, мне не нравится". После чего попросил вернуть предоплату, цитирую: "Я жду возврат денег, по хорошему, что бы не разводить говно." Такой уровень общения в человека. Сайт для которого делал редизайн: http://moteplo.ru Результат работы: https://www.dropbox.com/s/z03ry7nbmvwptud/moteplo.jpg Нервный человек, который не ценит работу фрилансеров.
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