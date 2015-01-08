Дизайн для учебного заведения

Необходимо создать дизайн для сайта учебного заведения - сибирского кадетского корпуса.

Подробное описание и ТЗ отражено в файлах "Техническое задание для дизайнера.pdf" ("Техническое задание для дизайнера.docx"), которые прикреплены к проекту.

Кого заинтересовало озвучьте сроки и ориентировочную стоимость работ (рубли). Наличие указанных выполненных работ будет преимуществом, особенно подобной тематики.

Если остались вопросы пишите в личку.