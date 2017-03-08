Меня зовут Виктория, я предоставляю следующие услуги:
• Разработаю для вас уникальный дизайн для Ваших сайтов, учту все Ваши пожелания и предложу свои решения.
• Создам адаптивную версию для Ваших сайтов, удобную и понятную для пользователя (смартфон и планшет).
• Доработаю существующий дизайн-макет по Вашим правкам.
• Подготовлю отдельные элементы интерфейса (иконки, кнопки, другие элементы навигации, баннеры и т.п.).
• Разработаю недорогие, но качественные логотипы для сайтов.
Мои цены:
• Дизайн главной страницы от 3500 рублей, срок 3-4 дней
• Дизайн внутренней страницы от 1000 рублей, срок 1-2 дня
• Дизайн Landing page от 4000 рублей, срок 3-4 дней
• Создание логотипа – от 1500 рублей, срок 1-2 дня
• Дизайн баннера – от 800 рублей, срок 1 день.
Мои преимущества:
• Ведение Вашего проекта до желаемого результата.
• Качество графики, соответсвующая работам в портфолио и выше.
• Строгое соблюдение сроков.
• Поддержка разработанного дизайн-макета на всех этапах работы с ним.
• Приятные бонусы всем обративншимся с заказом.
• Оперативная обратная связь на Ваши вопросы по любому удобному каналу связи.
• Уважительное и внимательное отношение к каждому заказчику.
Как предпочитаю работать:
• Подробное обсуждение технического задания (если нет ТЗ - совместно заполняем бриф), определение стоимости и сроков исполнения проекта.
• Внесение предоплаты 30-50% от стоимости заказа.
• Разрабатываю главную страницу, показываю Вам результат в озвученные сроки.
• Вношу правки, если это необходимо, утверждаем дизайн главной.
• Создание внутренних страниц на основе дизайна главной страницы.
• Оплата оставшейся суммы за работу.
• Обмен отзывами.
• Отправляю Вам исходники макета с пожеланиями для верстальщика.
Что вы получите:
• Файл формата PSD, с подписанными слоями и папками.
• Все сопутствующие материалы (используемые шрифты, иконки, изображения)
• Консультацию верстальщика по работе над разработанным мною макетом.
Мои контакты:
• E-mail: [email protected]
• Skype: ayurova.viki777
• Личные сообщения на сервисе
Способы оплаты:
• Карта Сбербанка
• WebMoney
• Яндекс-деньги
• Другие способы оплаты обсуждаемы.
Пишите! Буду рада сотрудничеству.
Портфолио
- Сайт строительной компании386 просмотров
- Сайт клининговой компании333 просмотра
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