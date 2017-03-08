Продуманный дизайн для сайтов, точно в срок и за разумные деньги!

Меня зовут Виктория, я предоставляю следующие услуги:

• Разработаю для вас уникальный дизайн для Ваших сайтов, учту все Ваши пожелания и предложу свои решения.

• Создам адаптивную версию для Ваших сайтов, удобную и понятную для пользователя (смартфон и планшет).

• Доработаю существующий дизайн-макет по Вашим правкам.

• Подготовлю отдельные элементы интерфейса (иконки, кнопки, другие элементы навигации, баннеры и т.п.).

• Разработаю недорогие, но качественные логотипы для сайтов.

Мои цены:

• Дизайн главной страницы от 3500 рублей, срок 3-4 дней

• Дизайн внутренней страницы от 1000 рублей, срок 1-2 дня

• Дизайн Landing page от 4000 рублей, срок 3-4 дней

• Создание логотипа – от 1500 рублей, срок 1-2 дня

• Дизайн баннера – от 800 рублей, срок 1 день.

Мои преимущества:

• Ведение Вашего проекта до желаемого результата.

• Качество графики, соответсвующая работам в портфолио и выше.

• Строгое соблюдение сроков.

• Поддержка разработанного дизайн-макета на всех этапах работы с ним.

• Приятные бонусы всем обративншимся с заказом.

• Оперативная обратная связь на Ваши вопросы по любому удобному каналу связи.

• Уважительное и внимательное отношение к каждому заказчику.

Как предпочитаю работать:

• Подробное обсуждение технического задания (если нет ТЗ - совместно заполняем бриф), определение стоимости и сроков исполнения проекта.

• Внесение предоплаты 30-50% от стоимости заказа.

• Разрабатываю главную страницу, показываю Вам результат в озвученные сроки.

• Вношу правки, если это необходимо, утверждаем дизайн главной.

• Создание внутренних страниц на основе дизайна главной страницы.

• Оплата оставшейся суммы за работу.

• Обмен отзывами.

• Отправляю Вам исходники макета с пожеланиями для верстальщика.

Что вы получите:

• Файл формата PSD, с подписанными слоями и папками.

• Все сопутствующие материалы (используемые шрифты, иконки, изображения)

• Консультацию верстальщика по работе над разработанным мною макетом.

Мои контакты:

• E-mail: [email protected]

• Skype: ayurova.viki777

• Личные сообщения на сервисе

Способы оплаты:

• Карта Сбербанка

• WebMoney

• Яндекс-деньги

• Другие способы оплаты обсуждаемы.

Пишите! Буду рада сотрудничеству.