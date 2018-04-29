Автор (рерайтер) для сайта медицинской тематики

Здравствуйте. Требуется автор(рерайт) для постоянных заказов по медицинской тематике, а конкретно беременности.

С меня:

1) Постоянные объемы, от 50к знаков в неделю;

2) Хорошие и легко вписываемые ключевики;

3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов";

4) Оплата яндексами. Еженедельно по пятницам.

С вас:

1) Структурированные, хорошо оформленные тексты. Разбитие текста на подзаголовки. Списки, сноски, цитаты;

2) Понимание темы. Предпочтение будет отдаваться людям разбирающимся в медицине;

3) Качественный рерайт с нескольких источников.

Пожалуйста, напишите почему подходите именно вы. Оплата в зависимости от количества ключей в ТЗ, от 50 за 1000 до 75 за 1000.

Вначале надо будет написать тестовый отрывок на 500 - 1000 символов с оплатой.