Контент по тематике хоккей и фигурное катание

Задача: написание и оформление информационных статей по теме хоккей, фигурное катание и все что с ними связано, согласно Т.З.

От автора - понимание специфики этих видов спорта. Необходимо в месяц 20-30 статей. Возможна частичная предоплата. От вас стоимость за 1000 знаков и пример статьи.