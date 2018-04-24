Первоначальное наполнение сайта с информацией о скидках

Перед запуском сайта требуется его базовое наполнение. А именно, нужно добавить 30 уникальных (от 70%) новостей об актуальных скидках и распродажах города (г. Казань, но это не очень важно, делайте просто по ТЗ). Более подробное задание в ТЗ.

За 1 новость плачу 50 рублей. С добавлением на сайт и подбором 1 картинки, средний объем 1000 знаков.

Оставляйте скайп, уточните, когда можете приступить. Дайте знать, что вы прочитали ТЗ (оно всего пару страниц, не ленитесь).