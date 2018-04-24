Статья о фильмах.

В ручном режиме, все вычитывать. НЕ программный рерайт, где уникальность высокая, но текст на голову не налазит! НЕ удаление заимствований и сокращение объема. Заимствованный текст нужно грамотно переписать своими словами. Программа проверки: Антипплагиат ру и Etxt.ru. Не ниже ...