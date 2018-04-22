Рерайтинг 8 тыс. симв. по антиплагиат.ру

Необходим рерайт статьи для информационного сайта. Тема: деревянные дома. Оплата 45р/1000сим. Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать. Ниже прилагается Техническое задание, по которому нужно написать статью. Тексты проверяются редактором. Требования: - опыт написания статей, - большой словарный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим рерайтинг параграфа (6 стр. 14 шрифт таймс - ок. 8 тыс. збп.) научной работы. Теория, без расчетов и формул.
Проверка по обычному антиплагиат.ру - от 90%.
Язык - русский. Без просторечий и излишней эмоциональности - текст все-таки научный, стиль должен соответствовать. Объем необходимо сохранить (допустимо небольшое увеличение объема, но не сокращение).
Стоимость работы - 240 руб. (4$)
Срок - 23 апреля, 18 часов дня по Москве.
Оплата - ЯД, киви или карта Сбербанка РФ - в рублях.
Приоритет тем, с кем работали ранее либо тем, кто уже имеет положительные отзывы. Но рассмотрю все заявки.
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