Рерайтинг 8 тыс. симв. по антиплагиат.ру

$4
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Необходим рерайтинг параграфа (6 стр. 14 шрифт таймс - ок. 8 тыс. збп.) научной работы. Теория, без расчетов и формул.

Проверка по обычному антиплагиат.ру - от 90%.

Язык - русский. Без просторечий и излишней эмоциональности - текст все-таки научный, стиль должен соответствовать. Объем необходимо сохранить (допустимо небольшое увеличение объема, но не сокращение).

Стоимость работы - 240 руб. (4$)

Срок - 23 апреля, 18 часов дня по Москве.

Оплата - ЯД, киви или карта Сбербанка РФ - в рублях.

Приоритет тем, с кем работали ранее либо тем, кто уже имеет положительные отзывы. Но рассмотрю все заявки.

6 лет назад
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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