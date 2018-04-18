Рерайт статьи на тему «Почему у орхидеи фиолетовые листья: что делать»

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Требования к качеству текста:

Плотность слова не должна превышать 3%, если не указано иное.

Запрещено группировать ключевые слова в одной части текста.

По подзаголовкам статьи должна прослеживаться структура текста и раскрытие темы.

Материал должен нести максимально развёрнутую информацию по тем ключевым словам, под которые он пишется.

В статью вставить следующие точные вхождения:

фиолетовые листья у орхидеи - 1

у орхидеи фиолетовые листья - 1

листья орхидеи краснеют - 1

Первое в списке ключевое слово обязательно должно быть вписано в первый абзац!

В статью вставить следующие разбавленные вхождения:

у орхидеи краснеют листья - 1

у орхидеи покраснели листья - 1

В статье употребить следующие фразы/выражения:

фаленопсис - 3

стали - 1

снизу - 1

орхидеи - 3

листья - 3

фиолетовыми - 1