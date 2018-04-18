Рерайт статьи на тему «Почему у орхидеи фиолетовые листья: что делать»

РерайтингЗакрыт13 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется автор на постоянную работу. Для Вас имеется более 300 различных ТЗ, на разные темы: огороды, женские, эзотерика и другие. Работа постоянная, но никаких требований по объемам нет - вы работаете в удобном для вас графике.

Требования к качеству текста:

Плотность слова не должна превышать 3%, если не указано иное.

Запрещено группировать ключевые слова в одной части текста.

По подзаголовкам статьи должна прослеживаться структура текста и раскрытие темы.

Материал должен нести максимально развёрнутую информацию по тем ключевым словам, под которые он пишется.

В статью вставить следующие точные вхождения:

фиолетовые листья у орхидеи - 1

у орхидеи фиолетовые листья - 1

листья орхидеи краснеют - 1

Первое в списке ключевое слово обязательно должно быть вписано в первый абзац!

В статью вставить следующие разбавленные вхождения:

у орхидеи краснеют листья - 1

у орхидеи покраснели листья - 1

 

В статье употребить следующие фразы/выражения:

фаленопсис - 3

стали - 1

снизу - 1

орхидеи - 3

листья - 3

фиолетовыми - 1

6 лет назад
contentredaktor
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходим рерайт статьи (деревянные дома)

    $1

    Необходим рерайт статьи для информационного сайта. Тема: деревянные дома. Оплата 45р/1000сим.  Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать.   Ниже прилагается Техническое задание, по которому нужно написать статью. Тексты проверяются редактором.   Требования: - опыт написания статей, - большой словарный ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт на тему «Можно ли выращивать орхидею из корня»

    Рерайт текста без источника Размер текста: от 3500 до 5400 без пробелов по цене 32 рубля за 1000 символов. [b]Требования к качеству текста:[/b] [list=1][*]Плотность слова не должна превышать 3%, если не указано иное. [*]Запрещено группировать ключевые слова в одной ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 100+ Статей на сайт от 30 руб./1000

    $300

    Здравствуйте! Нужен грамотный автор для написания 100+ статей на информационный сайт по теме паразиты человека. Будет большим плюсом если разбираетесь в теме. Писать нужно 1-2 статьи в день. Средний объем статьи 6 тыс. без пробелов. Писать ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Текст на юридическую тематику

    $9

    Добрый вечер! Необходимо написать текст (параграф) по теме: Проблемы привлечения к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за нарушение режима коммерческой тайны. Нужно осветить именно проблемы, а не то, каким образом привлекаются! причем еще раз отмечу, что ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт текстов

    $6

    Доброго времени, коллеги! Необходимо сделать рерайт 5 статей на тему инфобизнеса. Прямая тематика статей разоблачение мошенников в сети интернет. Каждая статья содержит примерно 3000 з\бп.  Цена 1 статьи 70 рублей. В совокупности 350 рублей за весь проект. Уменьшать статьи ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны авторы для написания статей

    [b]Объём 1000 статей на тему: купоны, промокоды, скидки интернет магазинов[/b] Стоимость 25 RUB за 1000 символов без пробелов Все статьи однотипные. Объём статьи 4000 символов Соблюдать правила при написании: [list][*]уникальность - 90 % по Advego Plagiatus[*]без ошибок различного рода[*]полностью раскрывать ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт из двух источников тема ГБО

    $3

    Задача написать статью. Тема: Оформление документов на ГБО в ГИБДД. Вот ссылка на источники: http://www.gascenter.ru/informaciya/gibdd-i-gbo.html https://autonasto.ru/registraciya-gbo-2017-noviye-pravila-oformleniya-gibdd Ключевые слова: 1. Оформление документов на ГБО в Москве 1. Оформление документов на ГБО в Королеве 2. Помощь в оформление документов на ГБО для ГИБДД Название компании ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад