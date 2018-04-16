100+ Статей на сайт от 30 руб./1000

Здравствуйте! Нужен грамотный автор для написания 100+ статей на информационный сайт по теме паразиты человека. Будет большим плюсом если разбираетесь в теме. Писать нужно 1-2 статьи в день.

Средний объем статьи 6 тыс. без пробелов. Писать тексты под seo-запросы не надо, достаточно следовать плану статьи.

Оплата 30 руб. за 1000 символов без пробелов на WMR.