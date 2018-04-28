На сайте рыбных снеков написать несколько текстов

РерайтингЗавершен23 заявки277 просмотров
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Желательная цена- 60 р за 1000 знаков. рерайт. источник прямо на сайте. просто переписать

6 лет назад
Atavisma
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
johny_smile
Алексей 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$12
1 день
Старался, работал, тексты получены. Всё нормально, претензий нет. Благодарю.
Хороший заказчик! Четко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую!)
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