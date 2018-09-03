Рерайтер на постоянную основу. Много работы

РерайтингЗакрыт7 заявок305 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

(!) Внимание: если у вас нет опыта в рерайтинге/копирайтинге, не пишите, пожалуйста, все равно мы отбракуем вашу анкету.

Ставка 30 р. за 1000 симв. Не самая высокая ставка, но зато у нас постоянные объемы. Вам не нужно будет искать новых заказчиков и подстраиваться под их требования, достаточно будет подстроиться под требования только 1 заказчика. Мы заинтересованы в сотрудничестве на постоянной основе. Оплата на Webmoney раз в неделю.

Обязанности:

- написание текстов.

Требования:

- грамотный русский язык;

- наличие опыта;

- желание работать;

- ответственность;

- внимательность и усидчивость.

ПЛЮСЫ:

- свободный график работы без привязки к определенному месту;

- мы ищем человека для СОТРУДНИЧЕСТВА и все отношения хотим строить скорее на партнерских отношениях, а не в парадигме "я начальник - ты дурак";

- возможность карьерного роста до управляющего проектом или проектами (теперь эта должность не занята);

- обучение и поддержка на всех этапах работы (при отправке анкеты укажите пароль-фразу "я с Веблансера");

- в будущем бонусы за достижение определенных показателей;

- работа есть всегда, т.к. мы работаем на перспективу развития своих проектов (нет нужды постоянно искать заказчиков);

- мы давно на рынке интернет-проектов и четко понимаем как и куда двигаться.

МИНУСЫ:

- вакансия для людей, которые хотят работать, халявщикам тут не место;

- развитие проектов происходит медленно (но уверенно).

Высылайте свои анкеты в форме:

1. Имя + возраст

2. Город

3. Опыт работы с текстами. С какими тематиками работали

4. Сколько времени в день можете уделять работе

5. Емейл

на почту [email protected]

5 лет назад
andruxa-xa
40 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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