Рерайт на тему «Можно ли выращивать орхидею из корня»

РерайтингЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Рерайт текста без источника

Размер текста: от 3500 до 5400 без пробелов по цене 32 рубля за 1000 символов.

Требования к качеству текста:

  • Плотность слова не должна превышать 3%, если не указано иное.
  • Запрещено группировать ключевые слова в одной части текста.
  • По подзаголовкам статьи должна прослеживаться структура текста и раскрытие темы.
  • Материал должен нести максимально развёрнутую информацию по тем ключевым словам, под которые он пишется.
Списки ключевых слов для употребления: 

В статью вставить следующие точные вхождения:

  • выращивание орхидеи из корня - 1
  • вырастить орхидею из корня - 2
Первое в списке ключевое слово обязательно должно быть вписано в первый абзац!

В статью вставить следующие разбавленные вхождения:

  • вырастить орхидею из корня - 2
В статье употребить следующие фразы/выражения:

  • корней - 1
  • листьев - 3
  • кусочка - 1
  • посадить - 1
  • вырастить - 1
  • привезли - 1
  • орхидею - 3
  • корня - 3
  • вьетнама - 1
  • остатка - 1
  • выращивание - 2
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contentredaktor
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
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