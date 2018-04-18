Текст на юридическую тематику

Добрый вечер! Необходимо написать текст (параграф) по теме: Проблемы привлечения к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за нарушение режима коммерческой тайны. Нужно осветить именно проблемы, а не то, каким образом привлекаются! причем еще раз отмечу, что в области дисциплинарной ответственности (работника) и гражданско-правовой области. Не уголовной! Можно использовать информацию с интернета. На выходе хотелось бы 6-7 страниц текста в Word 14-ым шрифтом Times New Roman. При этом нужна уникальность от 70% и выше. Жду заявок и цен!