Текст на юридическую тематику

[b](!) Внимание: [/b]если у вас нет опыта в рерайтинге/копирайтинге, не пишите, пожалуйста, все равно мы отбракуем вашу анкету. [b]Ставка 30 р. за 1000 симв. [/b]Не самая высокая ставка, но зато у нас постоянные объемы. Вам не ...
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Добрый вечер! Необходимо написать текст (параграф) по теме: Проблемы привлечения к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за нарушение режима коммерческой тайны. Нужно осветить именно проблемы, а не то, каким образом привлекаются! причем еще раз отмечу, что в области дисциплинарной ответственности (работника) и гражданско-правовой области. Не уголовной! Можно использовать информацию с интернета. На выходе хотелось бы 6-7 страниц текста в Word 14-ым шрифтом Times New Roman. При этом нужна уникальность от 70% и выше. Жду заявок и цен!
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