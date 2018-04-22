Рерайтинг маленьких текстов 1-1,5 тыс симв.

Нужен рерайтинг статьей, тематика: мода, одежда. Оплата по тарифу 15грн (30 руб) \ 1 тыс. символов б.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется рерайтинг небольших текстов о музыкальных направлениях.
Проверка - текст.ру
Уникальность - 85-90%.
Всего 5 текстов. Каждому исполнителю по 1-2 текста.
Срок - 10 утра по Москве, 22 апреля.
Стоимость - 25 руб. за 1000 симв.
Просто рерайтинг грамотным русским языком с исходника (исходник в личку исполнителю) без оформлений, сео и прочего.
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