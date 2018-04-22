Рерайтинг маленьких текстов 1-1,5 тыс симв.

Выбирала из нескольких исполнителей. Выбор пал на Павла. Могу сказать, что не ошиблась с выбором исполнителя. Павел сделал работу очень быстро (не просто уложился в довольно сжатый дедлайн, а сделал около 5 тыс. симв. текста гораздо раньше - за несколько часов всего) и с очень хорошим качеством. Это говорит о том, что человек компетентен в своем деле, обладает хорошими профессиональными навыками. При необходимости еще обращусь к этому исполнителю. Спасибо за хорошую работу. Рекомендую.