Рерайт материала (лингвистика, культура)

В ручном режиме, все вычитывать. НЕ программный рерайт, где уникальность высокая, но текст на голову не налазит!

НЕ удаление заимствований и сокращение объема.

Заимствованный текст нужно грамотно переписать своими словами.

Программа проверки: Антипплагиат ру и Etxt.ru. Не ниже 90%.

Объем - 11 500 зн. б. пр.

Стоимость - предлагайте.

Срок - 22.04. вечер или 23.04. ранее утро.