Нужен рерайтинг статьей, тематика: мода, одежда. Оплата по тарифу 15грн (30 руб) \ 1 тыс. символов б.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайтер (долгосрочное сотрудничество).
Все исходники предоставляю. Задача - 100% уникальность.
Объем - от 5к знаков. Цена - 10 грн/1000 зн.
Оплата - только Приват24 (Украина).
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