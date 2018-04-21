Нужен рерайтер

$50
РерайтингЗакрыт6 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен рерайтер (долгосрочное сотрудничество). 

Все исходники предоставляю. Задача - 100% уникальность.

Объем - от 5к знаков. Цена - 10 грн/1000 зн.

Оплата - только Приват24 (Украина).

6 лет назад
irina-fks
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Необходим рерайт статьи (деревянные дома)

    $1

    Необходим рерайт статьи для информационного сайта. Тема: деревянные дома. Оплата 45р/1000сим.  Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать.   Ниже прилагается Техническое задание, по которому нужно написать статью. Тексты проверяются редактором.   Требования: - опыт написания статей, - большой словарный ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт статьи на тему «Почему у орхидеи фиолетовые листья: что делать»

    [b]Требуется автор на постоянную работу. Для Вас имеется более 300 различных ТЗ, на разные темы: огороды, женские, эзотерика и другие. Работа постоянная, но никаких требований по объемам нет - вы работаете в удобном для вас ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг по текст.ру

    $1

    Необходимо отрерайтить простой текст 2000 симв.  Нужна уникальность от 85% по текст.ру. Возможно дальнейшее сотрудничество по результатам работы. Сроки сжатые, но вполне реальные - 10-11 утра по Москве, завтра - 22 апреля. Оплата - ЯД, киви, карта Сбербанка. Стоимость - ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг маленьких текстов 1-1,5 тыс симв.

    Здравствуйте. Требуется рерайтинг небольших текстов о музыкальных направлениях.  Проверка - [b]текст.ру[/b] Уникальность -[b] 85-90%.[/b] Всего 5 текстов. Каждому исполнителю по 1-2 текста. Срок - [b]10 утра по Москве, 22 апреля.[/b] Стоимость - 25 руб. за 1000 симв. Просто рерайтинг грамотным русским ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт товаров для интернет магазина Подводного снаряжения

    Тематика: Снаряжение для подводного плавания, сопутствующие товары https://barracuda-pro.com/ Задачи: - рерайтинг описаний (ссылки на первоисточник прилагаются) - форматирование текста - заполнение ключевых слов - уникальность текста не ниже 90% - грамотная речь Начальное заполнение около 200 карточек товара. Пример заполнения: https://barracuda-pro.com/podvodnaya-ohota/gidrokostyumy-dlya-podvodnoy-ohoty/gidrokostyum-marlin-blackskin-chernyy-5-mm/ Источники: www.marlinsub.com www.skat-diving.ru www.nemopro.ru В связи с тем, ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт на тему «Можно ли выращивать орхидею из корня»

    Рерайт текста без источника Размер текста: от 3500 до 5400 без пробелов по цене 32 рубля за 1000 символов. [b]Требования к качеству текста:[/b] [list=1][*]Плотность слова не должна превышать 3%, если не указано иное. [*]Запрещено группировать ключевые слова в одной ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст на юридическую тематику

    $9

    Добрый вечер! Необходимо написать текст (параграф) по теме: Проблемы привлечения к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за нарушение режима коммерческой тайны. Нужно осветить именно проблемы, а не то, каким образом привлекаются! причем еще раз отмечу, что ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт текстов

    $6

    Доброго времени, коллеги! Необходимо сделать рерайт 5 статей на тему инфобизнеса. Прямая тематика статей разоблачение мошенников в сети интернет. Каждая статья содержит примерно 3000 з\бп.  Цена 1 статьи 70 рублей. В совокупности 350 рублей за весь проект. Уменьшать статьи ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад