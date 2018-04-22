Посты для Яндекс Дзен

Нужно придумать и создать посты для цитатника на портал Яндекс Дзен (zen.yandex.ru/id/5aa42c87...

Посты должны быть интересными и популярными, чтобы посетители дочитывали до конца пост.

Объем одного поста около 40-50 строк. От вас придумать название поста, собрать копипастом цитаты и в отдельной папке собрать картинки для каждого поста, название картинки должно соотв. названию поста. Бюджет 1000 руб. Оплата через яндекс деньги. Без предоплаты. Выберу исполнителя, который в указанный бюджет предложит максимальное количество постов.