Tarani

Виктория Tarani

 
28 летУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
SMM, Таргетинг, Администратор/Менеджер страниц, копирайт/рерайт, Direct-менеджер

З 2018 займаюсь написанням статей для сайтів, сторінок Instagram та FB. Надаю послуги SMM, таргетолога, менеджера з продажів , адміністратора сторінки, особистого помічника.

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creartion
Тарас 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Статья о фильмах.
Виктория отличный исполнитель, справилась оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Дуже хороший замовник, легко співпрацювати, швидка оплата.
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