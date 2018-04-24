SMM, Таргетинг, Администратор/Менеджер страниц, копирайт/рерайт, Direct-менеджер
З 2018 займаюсь написанням статей для сайтів, сторінок Instagram та FB. Надаю послуги SMM, таргетолога, менеджера з продажів , адміністратора сторінки, особистого помічника.
Портфолио
- Ведення сторінки Instagram26 просмотров
- Ведення сторінки Instagram30 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
6 лет назад
Виктория отличный исполнитель, справилась оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дуже хороший замовник, легко співпрацювати, швидка оплата.