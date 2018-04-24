Рерайт статей на женскую тематику

Нужно сделать рерайт 50 статей.За все указана цена выше 25$. За 1000 зн не плачу. Женская тематика, маски для волос, масла и витамины для волос и т.д

Ваш опыт работы не имеет значения, Главное уникальность текста, без переспама.

Объем от (3000 до 5000) 1 статьи. Статьи сама дам. Срок 10 дней.

ОПЛАТА ЯД. Карта сбербанка.Или Вебмани

можем сотрудничать.