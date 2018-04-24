Рерайт статей на женскую тематику

$25
РерайтингЗакрыт6 заявок152 просмотра
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Нужно сделать рерайт  50 статей.За все указана цена выше 25$. За 1000 зн не плачу. Женская тематика, маски для волос, масла и витамины для волос и т.д

Ваш опыт работы не имеет значения, Главное уникальность текста,  без переспама.

Объем от (3000 до 5000) 1  статьи. Статьи сама дам. Срок 10 дней. 

ОПЛАТА ЯД. Карта сбербанка.Или Вебмани

можем сотрудничать. 

6 лет назад
koshkaweb
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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