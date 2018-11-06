Сделать рерайт

$10
РерайтингЗавершен9 заявок384 просмотра
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Нужно сделать рерайт по тематике "Казино вулкан" и "Азартные игры в казино онлайн"

Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов. Сейчас нужно 10 текстов.

После будет заказ повторяться.

6 лет назад
rok79
Украина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nastysya
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$1
7 дней
Всё отлично
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