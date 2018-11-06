Доброго дня! Нужно написать 5 статей про болезни печени и желчного пузыря. Цена - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов, цена окончательная. Одна статья до 10 тыс.зн. Оплата на Вебмани или Яндекс.Деньги Пожалуйста, прикладывайте к заявке примеры работ.
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Нужно сделать рерайт по тематике "Казино вулкан" и "Азартные игры в казино онлайн"
Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов. Сейчас нужно 10 текстов.
После будет заказ повторяться.
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