Найти в интернете и написать красиво

Заказчик дал задание написать несколько текстов общим объемом 15000 символов, при этом каждый текст должен был быть примерно 1500, то есть планировалось 10 текстов. Вместо этого заказчик выслал задание на 19 текстов. Я выполнила задание в полном объеме. Перед сдачей выслала 1 текст заказчику для ознакомления. Он сказал, что именно такие тексты ему и нужны. После этого я выслала все 19. Заказчик пропал. Я подождала 4 дня и написала ему. Прошел еще 1 день, ответа нет, оплаты нет. Крайне не рекомендую.