Найти в интернете и написать красиво

Доброго дня! Нужно написать 5 статей про болезни печени и желчного пузыря. Цена - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов, цена окончательная. Одна статья до 10 тыс.зн. Оплата на Вебмани или Яндекс.Деньги Пожалуйста, прикладывайте к заявке примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Я даю список акций с небольшим описанием, мне по каждой надо найти описание как можно большое (1500 знаков) и составить из этого описания красивый текст.
К примеру, акция "Проект дома в подарок"
Я хочу увидеть:
1. Общие условия (сроки)
2. Что я получу (описать состав проекта, особо напирать на экономию)
2. Как получить (сделать покупку на то и то)
Итоговая работа будет в районе 15000 знаков.
Плачу 2000 рублей, если работа будет сделана в течении 12 часов +700 рублей.
- Похожие заказы
- Рерайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужно сделать рерайт 50 статей.За все указана цена выше 25$. За 1000 зн не плачу. Женская тематика, маски для волос, масла и витамины для волос и т.д Ваш опыт работы не имеет значения, Главное уникальность текста, ...Закрыт6 лет назад
Ищу рерайтера для написания текстов на сайт про огороды. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов без пробелов - от 30р (в зависимости от сложности). Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% проверка с помощью [url=http://text.ru/]http://text.ru[/url]Рерайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Цена на начальном этапе сотрудничества: 1000 символов без пробела - 30 рублей. Размер текста: от 3500 до 4700 без пробелов Требования к качеству текста: [list][*]Плотность слова не должна превышать 3%, если не указано иное. [*]Запрещено группировать ключевые слова в ...Закрыт6 лет назад
Необходимо переписать все SEO-статьи, уникальность выше 75%, желательно в очень короткие сроки (завтра до 18:00), при успешном выполнении задания надеюсь на долгосрочное сотрудничество по данному направлению (плюс написание SEO-статей по определённым запросам). Жду предложений!Рерайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужен рерайт текcтов описания товара (пример товара для рерайта http://hjc-russia.ru/catalog/helmets/RPHA/RPHA70/ ) Рерайт должен быть уникальный по сайту text.ru. В заявках пишите цену за 1 текст.Закрыт6 лет назад
Нужна статья о фильмах. Украинский язык. 2кРерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго дня, уважаемые копирайтеры. 30 статей на тему "кашель, орви" , Работа по ТЗ, знание симтоматики и осложнений обязательно. В среднем статья 10к знаков * 50 * 30шт = бюджет 13-18к Оплата 50р/1000(другую стоимость не рассматриваю) Приводите сразу ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $4
Необходим рерайтинг параграфа (6 стр. 14 шрифт таймс - ок. 8 тыс. збп.) научной работы. Теория, без расчетов и формул. Проверка по обычному антиплагиат.ру - от 90%. Язык - русский. Без просторечий и излишней эмоциональности - текст ...Рерайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
В ручном режиме, все вычитывать. НЕ программный рерайт, где уникальность высокая, но текст на голову не налазит! НЕ удаление заимствований и сокращение объема. Заимствованный текст нужно грамотно переписать своими словами. Программа проверки: Антипплагиат ру и Etxt.ru. Не ниже ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад