Найти в интернете и написать красиво

РерайтингЗакрыт6 заявок218 просмотров
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Добрый вечер.

Я даю список акций с небольшим описанием, мне по каждой надо найти описание как можно большое (1500 знаков) и составить из этого описания красивый текст.

К примеру, акция "Проект дома в подарок"

Я хочу увидеть:

1. Общие условия (сроки)

2. Что я получу (описать состав проекта, особо напирать на экономию)

2. Как получить (сделать покупку на то и то)

Итоговая работа будет в районе 15000 знаков.

Плачу 2000 рублей, если работа будет сделана в течении 12 часов +700 рублей.

6 лет назад
alexdksoft
Александр 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
olga_ptashka
Ольга Кулик 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 дня назад
6 лет назад
$44
1 день
Заказчик дал задание написать несколько текстов общим объемом 15000 символов, при этом каждый текст должен был быть примерно 1500, то есть планировалось 10 текстов. Вместо этого заказчик выслал задание на 19 текстов. Я выполнила задание в полном объеме. Перед сдачей выслала 1 текст заказчику для ознакомления. Он сказал, что именно такие тексты ему и нужны. После этого я выслала все 19. Заказчик пропал. Я подождала 4 дня и написала ему. Прошел еще 1 день, ответа нет, оплаты нет. Крайне не рекомендую.
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