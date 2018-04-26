Рерайт 500 статей на тематику "Психология"

Нужно сделать рерайт по тематике "Казино вулкан" и "Азартные игры в казино онлайн" Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов. Сейчас нужно ...
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Ищу рерайтера для написания текстов на сайт про психологию.
Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов без пробелов - от 30р (в зависимости от сложности).
Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% проверка с помощью http://text.ru
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