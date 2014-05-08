Требуется заполнить интернет-магазин контентом!Сейчас нужно загрузить 60 позиций! Также нужно будет загрузить несколько видео. А в июне планируется загрузка еще двух тысяч наименований.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент менеджер для выкладывания статей на сайт со следующими требованиями:
1. Проверить количество вхождений ключевиков. Если есть лишние вхождения, то убрать, если наоборот, то дописать (количество вхождений будет написано в статье);
2. Придумать заголовок к статье, который бы отражал смысл текста. Нужно смотреть, чтобы не добавить лишних вхождений. Например, если статья написана по ключу «способы приворота», то подходящий заголовок будет «Приворот и эффективные способы его проведения» или «Правильные способы проведения приворота»;
3. Сделать оглавление статьи через внутренние ссылки, то есть через теги
4. Подобрать к статье тематические, уместные картинки. Примерно одна картинка на 1300 символов без пробелов;
5. К картинке должна быть сделана осмысленная подпись, но не повторение того, что написано около картинки;
6. Заключить особые части текста в теги. Например, какая-либо цитата, важная информация и тому подобное;
7. Если текст не структурирован, идет сплошной стеной, без подзаголовков, то нужно структурировать;
8. Прописать description, будет обозначен в статье;
9. Прописать keywords, будут обозначены в статье;
10. Поискать на ютубе тематическое видео и вставить его если такое есть;
11. Прописать тайтл, будет указан в статье;
12. Всё это на wordpress.
50 статей по 2 в день.
Также выкладывание простых статей. 50 по 2 в день.
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