Контент-менеджер на сайт

Требуется заполнить интернет-магазин контентом!Сейчас нужно загрузить 60 позиций! Также нужно будет загрузить несколько видео. А в июне планируется загрузка еще двух тысяч наименований.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, который будет каждый день добавлять на сайт qwasd.ru по 1-2 флеш игры.
Я даю список со ссылками на игры, ваша задача - писать описания (2-3 предложения), подбирать теги и публиковать игры на сайте.
В движке есть возможность добавить игры сразу и запланировать публикацию на любое время вперед.
Оплата - 15 рублей за игру через Webmoney.
Если интересно - отправьте мне свои контактные данные и описание игры http://www.flonga.com/play/super-strike-of-rage.htm для примера.
Можно здесь или через контакты на сайте.
Требования:
* Грамотность
* Базовое знание английского со словарем (нужно находить кнопку Play и переводить названия игр)
* Любить играть во флеш-игры. Иначе надоест за пару недель.
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