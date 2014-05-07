Контент-менеджер на сайт

Ищу человека, который будет каждый день добавлять на сайт qwasd.ru по 1-2 флеш игры.

Я даю список со ссылками на игры, ваша задача - писать описания (2-3 предложения), подбирать теги и публиковать игры на сайте.

В движке есть возможность добавить игры сразу и запланировать публикацию на любое время вперед.

Оплата - 15 рублей за игру через Webmoney.

Если интересно - отправьте мне свои контактные данные и описание игры http://www.flonga.com/play/super-strike-of-rage.htm для примера.

Можно здесь или через контакты на сайте.

Требования:

* Грамотность

* Базовое знание английского со словарем (нужно находить кнопку Play и переводить названия игр)

* Любить играть во флеш-игры. Иначе надоест за пару недель.