Наполнить интернет магазин товарами

Задача. Нужно заменить текста на сайте (8 штук). Добавлять не просто в лоб, а аккуратно со знанием html, чтобы ничего не слетело (картинки в тексте, обтекание) и все встало с заголовками и тп. Знание джумлы обязательно!!! Задача ...